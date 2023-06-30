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Сегодня, 22:25

Врач рассказал, что нельзя делать при укусе змеи

Ана Горшкова
Корреспондент
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При укусе змеи во время отдыха за городом нельзя делать определенные действия, чтобы не навредить, рассказал врач-терапевт Видновской РКБ Тимур Асанов.

Первой действие, которое нельзя делать это отсасывать яд. Несмотря на распространенное мнение, что пациенту нужно расширить рану и пытаться отсосать яд, на самом деле делать это категорически не рекомендуется. Подобные травматичные манипуляции на месте укуса могут ухудшить состояние пациента.

Второе — не прижигать. Прижигать ранку неэффективно, потому что поверхностное воздействие раскаленным предметом не способно снизить действие яда, проникшего в кровь.

Третье действие — нельзя накладывать жгут выше места укуса. Это лишь ухудшает состояние пострадавшего, провоцирует гангренозные явления и повышает риск летального исхода, так как жгут вызывает застой крови и даже омертвение ткани, но распространение яда не задерживает.

Четвертое — даже если вы оказались в лесу один, нельзя поддаваться панике и бежать к людям. Интенсивное движение ускорит кровоток, а с ним и распространение яда по организму. Вызовите помощь по телефону. Если же находитесь в зоне плохого приема мобильной связи, то не спеша, размеренно двигайтесь к ближайшему населенному пункту.

«В ожидании бригады скорой помощи лучше уложить пострадавшего, промыть место укуса водой, обработать антисептиком, наложить повязку, обеспечить обильное питье и принять антигистаминные препараты при их наличии», — приводит слова врача Life.

Тимур Асанов рекомендовал по возможности незамедлительно транспортировать пациента в ближайший медицинский пункт, где ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь.

Источник: https://life.ru/p/1590219
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