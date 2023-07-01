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Сегодня, 18:35

Психолог объяснила, почему просмотр ТВ и скроллинг — не отдых для организма

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушка вымотана.
Фото Freepik/freepik

Психолог Ольга Сычева объяснила «СЭ», почему просмотр ТВ и скроллинг (листание ленты в соцсетях) — не отдых для организма. «Для многих релаксация — это отдых в конце напряженного рабочего дня. Чаще всего это происходит, например, у экрана телевизора за просмотром любимого сериала или через скроллинг в гаджетах. Но это своеобразная иллюзия отдыха», — предупредила специалист. По ее словам, наши органы чувств остаются в рабочем состоянии, и мы все равно испытываем эмоции, переживаем и не расслабляемся полностью. «С физиологической точки зрения такой способ не подходит для снятия напряжения», — подчеркнула психолог.

Для полноценного восстановления психических сил нужно активизировать естественную реакцию расслабления организма. «Чтобы эффективно и быстро расслабиться, необходимо выполнять дыхательные практики, соблюдать режим дня, высыпаться (полноценный сон не менее 7-8 часов), ложиться спать не позднее 21-22 часов, уделять внимание полноценному рациону питания, отказавшись от вредных для организма привычек и добавок. Также нужно ежедневно гулять не менее часа: речь именно о нахождении на природе», — резюмировала Ольга Сычева.

Ранее мы рассказывали, как восстановиться после стресса.

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