Врач-онколог назвал самый опасный утренний симптом

Врач-хирург, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян предупредил, что сильный кашель по утрам, вплоть до ощущения того, что человек задыхается, — опасный симптом. «Это может быть показателем онкологических заболеваний, трагических последствий ковида», — заявил специалист.

Также сильный кашель по утрам может сигнализировать о легочных и сердечно-сосудистых заболеваниях. На них могут указывать головные боли, которые не снимаются таблетками, постоянная изжога или затяжная диарея. Об этом 11 августа сообщили на сайте издания «Российская газета».

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, что утренний кашель у взрослого может сигнализировать о пневмонии (инфекционное заболевание легких), ларинготрахеите (воспаление гортани и трахеи), бронхиальной астме (хроническое заболевание дыхательных путей), синдроме постназального затека (состояние, при котором слизь из носа стекает по задней стенке горла, вызывая кашель).

Также кашель по утрам может быть вызван аллергическими реакциями на продукты, пыль, пух и другие аллергены или ослаблением иммунитета, из-за чего организм становится более подверженным инфекциям и воспалениям. «Утренний кашель, сопровождающийся нехваткой воздуха, может быть признаком серьезных заболеваний. Но все же к нему приводят разные причины, поэтому для постановки точного диагноза рекомендуется обратиться к врачу. Он сможет провести необходимые исследования, определить причину утреннего кашля и назначить соответствующее лечение», — заключила Екатерина Курбатова.

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