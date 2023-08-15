Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 19:00

Врач-онколог назвал самый опасный утренний симптом

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Екатерина Курбатова
Cпециалист по управлению качеством
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Девушка кашляет.
Фото Freepik/kamranaydinov

Врач-хирург, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян предупредил, что сильный кашель по утрам, вплоть до ощущения того, что человек задыхается, — опасный симптом. «Это может быть показателем онкологических заболеваний, трагических последствий ковида», — заявил специалист.

Также сильный кашель по утрам может сигнализировать о легочных и сердечно-сосудистых заболеваниях. На них могут указывать головные боли, которые не снимаются таблетками, постоянная изжога или затяжная диарея. Об этом 11 августа сообщили на сайте издания «Российская газета».

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, что утренний кашель у взрослого может сигнализировать о пневмонии (инфекционное заболевание легких), ларинготрахеите (воспаление гортани и трахеи), бронхиальной астме (хроническое заболевание дыхательных путей), синдроме постназального затека (состояние, при котором слизь из носа стекает по задней стенке горла, вызывая кашель).

Также кашель по утрам может быть вызван аллергическими реакциями на продукты, пыль, пух и другие аллергены или ослаблением иммунитета, из-за чего организм становится более подверженным инфекциям и воспалениям. «Утренний кашель, сопровождающийся нехваткой воздуха, может быть признаком серьезных заболеваний. Но все же к нему приводят разные причины, поэтому для постановки точного диагноза рекомендуется обратиться к врачу. Он сможет провести необходимые исследования, определить причину утреннего кашля и назначить соответствующее лечение», — заключила Екатерина Курбатова.

Ранее, 1 февраля, мы рассказывали, можно ли быстро избавиться от кашля.

Теперь у нас есть сообщество в соцсети «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Медицина
3
0
Читайте также
Число пострадавших в результате ЧП в Махачкале достигло 102 человек
Пожар на АЗС в Махачкале. Главное
Рубль на валютных торгах Мосбиржи вырос к доллару и евро
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Специалисты рассказали, когда ожидать роста заболеваемости ковидом
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости