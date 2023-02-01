Врач рассказала, можно ли быстро избавиться от кашля

Врач-пульмонолог НМИЦ ТИО имени академика В.И. Шумакова Вера Яковлева эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что кашель — это своеобразный защитный рефлекс со стороны дыхательной системы, своего рода «сигнал» о неисправности. «Если в автомобиле загорается лампочка низкого уровня горючего, вряд ли кто-то отважится проехать бензоколонку в надежде что «само пройдет»», — подчеркнула медик.

«В легких человека находится поразительной красоты шедевр — бронхиальное дерево (советую погуглить картинку), в котором каждую секунду кипит жизненно необходимая деятельность миллионов клеток, медиаторов, бактерий», — пояснила Вера Яковлева. Этот сложноорганизованный орган постоянно контактирует с внешней средой, с различными «вредными» факторами: табачный дым, промышленные/бытовые средства, инфекции, вирусы. При этом он не только обеспечивает жизнеспособность организма, доставляя кислород в кровь, но и самоочищается от вредных веществ без посторонней помощи. В крайних случаях это происходит с помощью кашлевого рефлекса.

Пульмонолог отметила, что рациональное лечение кашля основывается, в первую очередь, на установлении диагноза и причины. «В ряде случаев избавиться от кашля можно без применения лекарственных средств. Достаточно отказаться от курения, увеличить потребление жидкости при ОРВИ и увлажнить воздух в помещении», — пояснила специалист.

Однако не все причины, по словам врача, столь очевидны. «Случается развитие побочного действия некоторых лекарств в виде кашля, или проблемы с желудком могут провоцировать кашель. Однозначно решать проблему лучше со специалистом, а заниматься здоровьем лучше до начала проблем», — заключила Вера Яковлева.