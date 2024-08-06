В России зафиксирован всплеск лихорадки Западного Нила

Как сообщает Telegram-канал Mash, в России случился новый всплеск лихорадки Западного Нила. Известно о 14 заболевших в Татарстане, трех в Рязанской области и двух в Астраханской. Причиной распространения заболевания стали бакланы и чайки.

В публикации говорится, что несколько врачей считают, что люди подцепили лихорадку от обычных комаров, а те, в свою очередь, от водоплавающих птиц, к которым относятся чайки и бакланы.

Последний раз лихорадка приходила в Россию в конце прошлого года. Тогда случаи заражения фиксировались в Костроме, Пензе, Иванове, а также в Ингушетии, Башкортостане, Марий-Эл и т.д.