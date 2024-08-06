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Ученые выяснили, что напитки из пластиковых бутылок могут повышать давление
Здоровье

Сегодня, 18:05

1 мин.

Ученые выяснили, что напитки из пластиковых бутылок могут повышать давление

Мария Задорожная
Автор
Девушка берет бутылку с водой
Фото JohnnyGreig/istockphoto.com
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Ученые медицинского факультета Дунайского частного университета обнаружили, что напитки из пластиковых бутылок могут повышать кровяное давление. Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперты выяснили, что микропластик, попадающий в кровоток через жидкость из пластиковых бутылок, способен оказывать негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы.

По словам исследователей, частицы микропластика обнаружили не только в напитках из пластиковых бутылок, но и в жидкостях, которые хранились в стеклянной таре.

Также ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 8 мужчин и женщин. Добровольцев попросили в течение всего исследования пить только водопроводную воду. Напитки из пластиковых и стеклянных бутылок пришлось исключить.

По завершении эксперимента участникам измерили артериальное давление. Оказалось, что его показатели заметно понизились уже через две недели после отказа от воды в бутылках.

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Польза и вред
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