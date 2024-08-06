Ученые выяснили, что напитки из пластиковых бутылок могут повышать давление

Ученые медицинского факультета Дунайского частного университета обнаружили, что напитки из пластиковых бутылок могут повышать кровяное давление. Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперты выяснили, что микропластик, попадающий в кровоток через жидкость из пластиковых бутылок, способен оказывать негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы.

По словам исследователей, частицы микропластика обнаружили не только в напитках из пластиковых бутылок, но и в жидкостях, которые хранились в стеклянной таре.

Также ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 8 мужчин и женщин. Добровольцев попросили в течение всего исследования пить только водопроводную воду. Напитки из пластиковых и стеклянных бутылок пришлось исключить.

По завершении эксперимента участникам измерили артериальное давление. Оказалось, что его показатели заметно понизились уже через две недели после отказа от воды в бутылках.