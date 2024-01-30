В России выросло число больных проказой

Заведующая отделом дерматологии Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Арфеня Карамова в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что за последние годы в России выросло число больных проказой (лепрой).

Проказа — это хроническое генерализованное инфекционное заболевание. Оно характеризуется длительным инкубационным периодом, разнообразными гранулематозными поражениями кожи, слизистых оболочек верхних дыхательных путей, периферической нервной системы, костно-мышечного аппарата и внутренних органов, иногда глаз.

Его возбудителей (Mycobacterium leprae и Mycobacterium lepromatosis) можно подхватить при тесном контакте с больным.

«Передача возбудителей лепры происходит при тесном и длительном контакте между инфицированным человеком, который при чихании и кашле выделяет бактерии с мелкими каплями отделяемого из полости носа, и здоровым человеком. Реже передача может происходить от человека к человеку через поврежденные поверхности кожи. Считается возможной передача возбудителя от матери к плоду, через грудное молоко, через кровь и с укусами насекомых», — объяснила эксперт.

Среди признаков заражения врач отметила красноватые или гипопигментированные пятна, слабость, носовые кровотечения, ощущение ползания мурашек или онемения в конечностях, потемнение и утолщение кожи на лице и конечностях, болезненность или утолщение нервов.

Карамова подчеркнула, в случае подозрения на заражение проказой следует незамедлительно обратиться к врачу для прохождения необходимых исследований.