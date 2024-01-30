Кардиолог рассказал, как сохранить здоровье сердца

Врач-кардиолог Илья Луконин в эксклюзивном разговоре с «СЭ» рассказал о четырех факторах, которые помогают снизить риск возникновения проблем с сердцем.

«Первое, за чем следует следить — артериальное давление. Его повышенные показатели — очень распространенная причина сердечных заболеваний. Чем раньше вы начнете лечить гипертонию, тем выше шанс уберечь себя от сердечных патологий», — объяснил эксперт.

Ко второму фактору доктор отнес — холестерин, а именно уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — основных переносчиков холестерина в организме. Высокие значения ЛПНП приводят к образованию холестериновых бляшек на сосудах.

«Не менее важен и активный образ жизни, а также правильное питание. Если мало двигаться и есть вредную пищу, есть риск развития не только ожирения, но и сердечных недугов», — добавил доктор

Еще один фактор — сахарный диабет. Так как повышенный уровень глюкозы в крови и метаболические изменения вызывают повреждение сосудов.