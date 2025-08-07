Стиль жизни
В Роспотребнадзоре предупредили о рисках завоза лихорадки чикунгунья
Здоровье

7 августа, 15:15

1 мин.

В Роспотребнадзоре предупредили о рисках завоза лихорадки чикунгунья

Мария Задорожная
Автор
Комар на коже
Фото RilakkuMaxx, iStock

Роспотребнадзор отслеживает ситуацию со вспышкой лихорадки чикунгунья в Китае и предупреждает о рисках ее завоза в Россию. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что для обеспечения безопасности в пунктах пропуска на границе используется автоматизированная информационная система «Периметр», которая помогает выявлять людей с симптомами инфекционных заболеваний.

Также ведется регулярный мониторинг активности комаров — переносчиков лихорадки чикунгунья, чтобы предотвратить распространение вируса в России.

С 6 августа в Китае начали принимать профилактические меры в связи с эпидемией вируса, аналогичные тем, что применялись во время пандемии COVID-19. В стране зарегистрировано более 7 тысяч случаев заболевания, большинство из которых в крупнейшем промышленном центре Фошань.

Лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, которая передается человеку через укусы малярийных насекомых. Инфекция не передается от человека к человеку. Симптомы заболевания включают повышение температуры до 40 градусов, головные боли, тошноту, а также боли в мышцах и суставах.

Названы страны, где можно заразиться вирусом чикунгунья.Названы страны, где можно заразиться вирусом чикунгунья
Терапевт рассказала, о чем сигнализируют синяки на теле

Takayama

