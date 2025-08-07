Стиль жизни
Терапевт рассказала, о чем сигнализируют синяки на теле
7 августа, 16:25

1 мин.

Терапевт рассказала, о чем сигнализируют синяки на теле

Мария Задорожная
Автор
Синяки на теле
Фото PORNCHAI SODA, iStock

Появление синяков на теле без видимых причин может сигнализировать о различных заболеваниях, в частности, о проблемах со свертываемостью крови. Об этом рассказала врач-терапевт-иммунолог Ирина Ярцева в интервью Pravda.Ru.

Также подобная реакция может возникать из-за применения антикоагулянтных препаратов. Если человек не пьет такие лекарства, ему настоятельно рекомендуется обратиться к врачу для прохождения основного медицинского обследования и проверки свертываемости крови. Если терапевт обнаружит какие-либо отклонения в общем анализе крови и в показателях свертываемости, то направит к гематологу.

Кроме того, частые синяки могут быть связаны с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в частности, у людей, страдающих алкоголизмом или анемией, подытожила Ярцева.

Почему появляются синяки и&nbsp;отеки после увеличения губ.Врач рассказал, из-за чего могут появиться синяки и отеки после увеличения губ
