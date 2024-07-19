Врач объяснил, что делать при укусе ядовитого паука

Эксклюзивно для «СЭ» врач высшей категории Александр Горячев рассказал, что делать, если вас укусил ядовитый паук.

На территории России встречается несколько видов опасных членистоногих, например, каракурт или «черная смерть». Он окрашен в черный бархатистый цвет, а на поверхности брюшка расположены 13 красных пятен. Чаще всего каракурт встречается в Причерноморье, Приазовье, в Крыму, южных регионах России, в Нижнем Поволжье, на Алтае.

«При укусе ядовитого паука чаще всего ощущается мгновенная жгучая боль, которая через 15-30 минут распространяющаяся по всему телу. Возникают невыносимые боли в области живота, поясницы и грудной клетки. Наблюдаются и симптомы общего отравления: одышка, сердцебиение, учащение пульса, головокружение, рвота, бледность и пр. Симптомы длятся двое суток, в тяжелых случаях — несколько дней. Полностью выздороветь человек сможет через 2-3 недели, но ощущение слабости будет держаться еще месяц», — объяснил врач.

Кроме того, доктор добавил, что в сложных случаях, при отсутствии медицинской помощи, через 1-2 дня после укуса каракурта наступает смерть.

При укусе ядовитым пауком врач рекомендует незамедлительно вызвать бригаду «скорой помощи». По возможности поймать членистоногого для определения видовой принадлежности.

Также важно быстро оказать доврачебную помощь в течение 30 минут после укуса. Для начала следует промыть место укуса водой с мылом, а ранку обработать слабым раствором марганцовки, перекисью водорода или этиловым спиртом. После охладить место укуса — использовать холодный компресс, лед или металлические предметы.



«Также нужно зафиксировать укушенную конечность в неподвижном положении. Это также замедляет всасывание яда», — подытожил медик.