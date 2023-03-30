Трихолог рассказала о неожиданных причинах перхоти

Врач-трихолог, дерматовенероло Ирина Удалова объяснила, о каких проблемах со здоровьем может сигнализировать перхоть.

«Белые хлопья на одежде и волосах, зуд и раздражение кожи головы лишь в редких случаях являются последствиями неправильно подобранного шампуня. Зачастую перхоть — это симптом различных заболеваний», — цитирует Удалову Life.ru.

Перхоть может говорить о том, что в организме есть: патологии ЖКТ, дефицит витаминов и микроэлементов, патологии эндокринной системы, грибок или себорейный дерматит.