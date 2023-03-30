Ортопед назвал причины хруста в коленях и объяснил, когда необходимо обращаться к врачу
Травматолог-ортопед, заведующий отделением Клинического госпиталя на Яузе Евгений Балесков рассказал, по каким причинам может быть хруст в коленях.
«Поскольку в суставе всегда есть синовиальная жидкость, которая смазывает и питает сустав, то в ней есть растворенные газы, которые иногда могут покидать жидкую часть. При движениях эти пузырьки газа лопаются, тем самым вызывая хруст. Это безобидная история, которая не требует никакого лечения», — рассказал доктор Life.ru.
Также появление хруста может быть связано с синовиальными складкамиОни . могут по разным причинам гипертрофироваться, увеличиваться в размерах на фоне перегрузки или травмы. Кроме того, сустав может иметь такое строение от рождения.
Источник: https://life.ru/p/1568986
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