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Сегодня, 13:35

Травматолог рассказал о неожиданном последствии COVID-19 у молодых людей

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Евгений Машковский
Кандидат медицинских наук
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У девушки боли в спине.
Фото Freepik/diana-grytsku

25 июля на портале «Фонтанка.ру» кандидат медицинских наук, заведующий травматологическим отделением СЗОНКЦ имени Л.Г.Соколова Александр Кравцов рассказал о симптомах асептического некроза головки бедра, случаи которого участились у молодых людей 30-40 лет после COVID-19. Раньше среди последствий постковида отмечалась длительная дыхательная недостаточность, забывчивость, утомляемость, инфаркты и другие системные нарушения.

Симптомами асептического некроза головки бедра могут быть тянущие боли в паху, ноющие боли в ноге при ходьбе, боль в пояснице, быстро растущая позвоночная грыжа. Точно поставить диагноз поможет процедура МРТ, которая покажет есть ли отечность и изменения в кости, хряще, синовиальной оболочке. Прежде этот диагноз в таком возрасте ставили злоупотребляющим алкоголем или наркотиками, страдающим хроническими заболеваниями, такими как ВИЧ или диабет. Сейчас это преимущественно те, кто ведет активный образ жизни и занимается спортом.

Кандидат медицинских наук, специалист по ЛФК Евгений Машковский рассказал СЭ, что если у вас возникла боль, отек или скованность в суставах, важно как можно скорее обратиться к врачу — это может быть признаком различных заболеваний. «Для здоровья суставов важна умеренная физическая активность без травм, поддержание здорового веса, сбалансированное питание, богатое кальцием, витамином Д и Омега-3, а также специальные добавки, такие как глюкозамин и хондроитин. Начинать употребление тех или иных препаратов стоит только после консультации с врачом общей практики, ортопедом или диетологом», — заключил специалист.

Ранее, 23 июля, мы рассказывали, почему в Минздраве предложили отменить массовую вакцинацию от коронавируса.

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Медицина
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