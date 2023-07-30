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Сегодня, 16:20

Диетолог рассказал о симптомах булимии

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Артем Тужиков
Фитнес-тренер, диетолог
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Девушка с пустой тарелкой и стаканом воды.
Фото Freepik/freepik

В Новосибирской области девушка-повар по имени Катя борется с булимией, которая возникла на фоне оскорблений сестры и парня. Сейчас она носит мешковатую одежду, старается уговорить себя хоть что-то съесть и не вызывать рвоту. В 16 лет при росте 160 сантиметров она весила 70 килограммов.

Сестра девушки, начав контролировать свой вес, пыталась замотивировать и Катю обидными словами. Но финальную точку в этом вопросе поставил парень, в которого влюбилась девушка, обозвавший ее «жирной коровой» и рекомендовавший ей похудеть. С того момента Катя стала резко ограничивать себя в еде и похудела до 53 килограммов, после чего начались проблемы со здоровьем. Сейчас ей 18 лет, она работает поваром и пытается бороться с булимией. Об этом 28 июля сообщили на сайте издания KP.RU.

Диетолог, член Российской Ассоциации Эндокринологов, психолог Артем Тужиков рассказал СЭ, что булимия — это один из видов пищевых расстройств. «Если после еды вы вызываете рвоту, принимаете слабительные или мочегонные препараты, «отрабатываете» съеденное, тренируясь до изнеможения, во время еды у вас не получается остановиться, даже когда сыты, с большой вероятностью у вас булимия.

Также при этом постоянно колеблется вес, болит желудок, часто лопаются кровеносные сосуды глаз, зубы крошатся и гниют из-за истончения зубной эмали под влиянием желудочного сока, который выходит вместе со рвотой", — предупредил эксперт. Кроме того, Артем Тужиков отметил, что люди, страдающие булимией, стремятся есть в одиночестве, чтобы никто не помешал им вызвать рвоту. Из-за этого и общего состояния нервозности портятся отношения с друзьями и близкими.

Ранее, 14 июня, мы рассказывали, как понять, что у вас расстройство пищевого поведения и пора обратиться к врачу.

Теперь у нас есть сообщество «Вконтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

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