Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Терапевт объяснила, как восполнить дефицит коллагена
Здоровье

Сегодня, 19:25

1 мин.

Терапевт объяснила, как восполнить дефицит коллагена

Мария Задорожная
Автор
Девушка делает коктейль с коллагеном
Фото MarsBars/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Чтобы поддерживать уровень коллагена в организме, врач-терапевт Елена Мановска, рекомендует придерживаться питания с высоким содержанием белка на ежедневной основе. Так, в рационе должны быть мясо крупного рогатого скота, курица, рыба, морепродукты, желатин, костный бульон и яичные белки, которые содержат так называемый «белок молодости». Кроме того, к натуральной высокобелковой еде можно добавить различные снеки и напитки.

Эксперт добавила, что в некоторых случаях с назначения врача можно начать принимать различные добавки.

«Как правило, в них используется сырье животного, морского или растительного происхождения, а сами средства представлены множеством форматов», — подчеркнула доктор в беседе с «СЭ».

Как скорость приема пищи влияет на&nbsp;вес: что такое медленное и&nbsp;быстрое питание. Как скорость приема пищи влияет на вес: рассказывает нутрициолог
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Маск попросил Шольца отреагировать на заявление комика из ФРГ о покушении на Трампа
Что происходит в «Зените» накануне старта нового сезона РПЛ
Песков заявил, что присутствие сил НАТО в Черном море угрожает России
КХЛ изменила ряд правил игры на сезон-2024/25

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
17 июл 17:10
Врач рассказал об опасности, которую скрывает модная спа-процедура
17 июл 13:05
Ученые выяснили, от кого из родителей ребенок получает интеллект
16 июл 14:00
Противозачаточные таблетки могут повысить риск депрессии у женщин
15 июл 15:45
Стоматолог рассказал, какие зубные пасты опасны для здоровья
14 июл 12:30
Онколог назвал неочевидные факторы риска развития рака желчного пузыря