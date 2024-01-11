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Терапевт рассказал, что такое волчанка и почему она возникает
Здоровье

Сегодня, 17:35

1 мин.

Терапевт рассказал, что такое волчанка и почему она возникает

Мария Маковей
Автор
Илья Луконин
Врач-эндокринолог, терапевт
Болезнь волчанка.
Фото bymuratdeniz/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» врач-терапевт рассказал, что такое волчанка, почему она возникает и можно ли вылечиться от недуга.

Волчанка — это аутоиммунное заболевание, когда иммунитет вырабатывает антитела против здоровых клеток организма. Иногда волчанку описывают так: организм ест сам себя. Прозвали болезнь так из-за специфической сыпи на коже, которая похожа на волчьи укусы.

«Чаще всего волчанка возникает у девушек в возрасте от 18 до 35 лет. Женщины болеют ею почти в 10 раз чаще, чем мужчины. Болезнь поражает соединительную ткань, поэтому клиника проявления довольно разная», — объяснил врач.

Причины развития заболевания разные. Это может быть наследственная предрасположенность, колебания гормонального статуса, чрезмерное ультрафиолетовое облучение, прием некоторых лекарств.

Симптомы у волчанки разнообразные, но есть общие обязательные признаки: сильная слабость, снижение веса, лихорадка выше 38°С и выпадение волос.

«В 90 процентах случаев возникает «бабочка» — сыпь замысловатой формы на переносице и щеках. Этот симптом настолько специфичен, что при его появлении в правильной постановке диагноза не возникнет трудностей», — добавил доктор.

Луконин отметил, что полностью излечиться от волчанки невозможно, однако с помощью лекарственных средств можно вывести ее в стадию ремиссии, которая способна длиться годами.

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