Уролог Юдовский назвал пять привычек, которые приводят к раннему развитию импотенции

Уролог-андролог Станислав Юдовский рассказал, что приводит к эректильной дисфункции (ЭД) у мужчин.

К факторам появления заболевания, по его словам, относятся: курение, недостаточная физическая активность, избыточный вес, злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков, психоактивных препаратов.

«Ожирение увеличивает риск развития ЭД примерно на 40%. Однако при этом было показано, что снижение веса в этом случае даже на 10% существенно улучшает эректильную функцию независимо от наличия или отсутствия сопутствующего сахарного диабета. Особо выделен эффект средиземноморской диеты — с увеличенным содержанием овощей, бобовых, цельнозернового хлеба, оливкового масла», — приводит «Life.ru» слова Юдовского.

Также он рассказал о профилактике нарушения эрекции.

«Наиболее эффективным для профилактики нарушения эрекции и устранения его первых проявлений является комплексное изменение образа жизни, включая физические аэробные нагрузки — не менее 30 минут в день, в случае избыточного веса — снижение его минимум на 10%, ограничение алкоголя, полное исключение курения, наркотических и психоактивных препаратов», — добавил врач.