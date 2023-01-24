Психолог рассказала, как принять свою внешность и полюбить себя

Бизнес-психолог Юлия Керецман в эксклюзивном интервью «СЭ» поделилась мнением о том, что модные стандарты красоты, худощавые модели, кукольные лица и точеные фигуры после пластических операций часто развивают в современных женщинах с натуральной внешностью комплексы. «Они все чаще видят в себе изъяны, задумываются об операциях или инъекциях и не могут выставлять фотографии и видео на личные странички в социальные сети без фильтров. На сегодняшний день именно социальные сети — главный источник развития нелюбви к своей внешности», — пояснила специалист.

Чтобы полюбить себя и принять свой внешний вид таким, каков он есть, Юлия Керецман порекомендовала для начала перестать сравнивать себя с моделями и блогерами, которые ежедневно выкладывают отретушированные снимки в социальные сети. «Это их работа. По статистике каждая девушка имеет свои недостатки, которые грамотно умеет скрывать. Я рекомендую следить за обычными людьми, чья жизнь не связана с моделингом и рекламой, тогда вы сможете здраво оценить себя и полюбить свою внешность», — посоветовала психолог.

По словам Юлии Керецман, чем тратить время, оценивая свою внешность и выискивая в ней изъяны, лучше сконцентрироваться на тех вещах, которые вы любите в себе. «Прямо сейчас найдите в себе не менее 3 черт внешности, которые считаете своими сильными сторонами. Опишите их в подробностях на маленьких листочках. Каждое утро наугад доставайте по одному и читайте вслух. Такая позитивная практика будет хорошей традицией, она определит ваш день, а вы начнете чувствовать себя уверенно. Со временем другие заметят это и станут делать комплименты», — подчеркнула специалист.

Также Юлия Керецман отметила, что многие бросаются из крайности в крайность, пытаясь стать приверженцами бодипозитива. «На самом деле достигнуть этой цели удается немногим. Поэтому лучше придерживаться среднего убеждения — бодинейтральности. Такая позиция заключается в том, что вы не против изменить что-то в своей внешности и улучшать ее, но цените свое тело в настоящем моменте, понимаете, что оно способно на многое и любите его», — заключила психолог.