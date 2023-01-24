Диетолог Соломатина объяснила, можно ли есть колбасу без вреда для здоровья

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина в эксклюзивном интервью «СЭ» подтвердила, что взаимосвязь между чрезмерным употреблением обработанного мяса (колбаса, сосиски, бекон и прочее) и частотой развития рака, в частности рака кишечника, действительно существует. Ведь даже самый хороший и натуральный фарш требует множественной обработки, чтобы получить необходимый нежно-розовый цвет, пластичную консистенцию и не допустить развития в нем бактерий при хранении. Решив эти вопросы, человек получил другую проблему в долгосрочной перспективе — онкологию. «Во-первых, это связано с чрезмерным потреблением нитратов, нитритов и нитрозаминов — по сути, это одна цепочка. Нитраты мы получаем в любом случае с водой и с овощами — свекла, сельдерей, вообще, чем ближе к земле, к корешкам, нитратов накапливается больше. Плюс еще удобрения, которые искусственно вносят в почву, та же селитра. Но это было бы не так страшно, если бы в обработанное мясо не добавляли нитриты, которые подавляют развитие различной патогенной микрофлоры. Они служат консервантами, потому фарш очень быстро портится, как и любой измельченный продукт, тем более мясной», — пояснила диетолог.

Далее, по словам Елены Соломатиной, процесс не заканчивается — накладывается еще то количество нитратов, которые у нас в организме могут преобразовываться в нитриты. Нитрит натрия всегда присутствует и в подсолнечной смеси, которую тоже используют в процессе приготовления колбас. Термическая обработка приводит к соединению нитритов с определенными аминами, которые уже есть в мясе и получаются нитрозамины — вещества, разрушающие наши клетки. «Конечно, если изначально организм здоров и, если человек съел кусочек колбаски — ничего с ним такого страшного не случится. Особенно, если он его съест вместе с витамином С, с каким-нибудь салатом. Много витамина С в болгарском перце. Соответственно, переход нитритов в нитрозамины будет затруднен. Сейчас в процессе обработки колбас добавляют и витамин Е, то есть нужны антиоксиданты, препятствующие образованию свободных радикалов», — подчеркнула диетолог.

Как пояснила специалист, свободные радикалы в норме тоже присутствуют в нашем организме и несут не вред, а пользу — они убивают клетки патогенов, когда мы, например, болеем. Но, когда их становится в избытке, они «крушат все на своем пути», в том числе и здоровые клетки. Количество свободных радикалов растет от стрессов, приема лекарственных препаратов, загрязненного воздуха, курения, внутренних воспалений и множества других факторов. «Чрезмерное разрушение клеток может вызвать определенную реакцию иммунной системы, которая тоже будет бороться с разрушением клеток. В ядре есть своего рода программа, такой командный пункт, который дает команды, например, если клетка поделилась, чтобы она умерла, освободила место, и там начала развиваться новая. Но программа срывается, взламывается и новые клетки рождаются, а старые не умирают. Все это вызывает опухолевой процесс. Потом им надо где-то жить, и они мигрируют в другие части тела, вызывая метастазы», — объяснила Елена Соломатина. Нитриты также приводят к нарушению клеточного дыхания, провоцируя гипоксию, сбивая обменные процессы, в результате чего происходит гибель клеток и тот же неконтролируемый процесс.

Однако специалист отметила, что все же большую роль играет не само обработанное мясо, а в сумме вредные факторы, влияющие на антиоксидантную систему человека. «Поэтому обработанное мясо должно являться исключительно деликатесом, то есть кусочек, допустим, маленький съели и нейтрализовали по максимуму антиоксидантами. Правда еще есть такая особенность, что многие думают: «Сейчас я полбатона колбасы наверну и вслед за этим съем сколько-то стеблей сельдерея или петрушки!» — не так все просто. Овощи тоже содержат нитраты. Поэтому обязательно нужна золотая середина», — резюмировала Елена Соломатина и подчеркнула, что организм работает по определенным формулам, нарушать которые постоянно нельзя.

Если вы хотите полакомиться колбасными изделиями, делайте это не чаще 2-3 раз в неделю, сопровождая такой прием пищи антиоксидантами.