Психолог поделилась причинами, почему вундеркинду Алисе Тепляковой рано работать психологом

13-летнюю Алису Теплякову, которая окончила вуз по специальности «психология», активно обсуждают в сети: многие считают, что работать психологом в таком возрасте рано, поскольку ребенку еще не хватает жизненного опыта. Журнал Psychologies обсудил этот вопрос с психологом Екатериной Верченовой и выяснил, какую роль играет возраст в профессии психолога.

В 2013 году ученые с помощью томографии сравнили мозг 18-летнего и 25-летнего человека и обнаружили, что префронтальная кора, которая отвечает за самоконтроль и внимание, у взрослых людей активнее, чем у подростков. Эта область мозга — одна из самых долго развивающихся.

Специалист отметила, что даже если подросток формально занимает позицию взрослого специалиста, он может лишь имитировать профессиональную роль. Но это не заменит зрелости, знаний и навыков.

По мнению эксперта, ситуация с Алисой Тепляковой демонстрирует, что ребенок мог стать заложником амбиций родителей. Они не оставляют места для естественного возрастного развития. А психология предполагает не только освоение теории, но и глубокую работу над собственной личностью.