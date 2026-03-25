Психолог поделилась причинами, почему вундеркинду Алисе Тепляковой рано работать психологом
Здоровье

25 марта, 15:00

1 мин.

Вундеркинд Алиса Теплякова
Фото Кадр: видео YouTube / Учимся с Алисой

13-летнюю Алису Теплякову, которая окончила вуз по специальности «психология», активно обсуждают в сети: многие считают, что работать психологом в таком возрасте рано, поскольку ребенку еще не хватает жизненного опыта. Журнал Psychologies обсудил этот вопрос с психологом Екатериной Верченовой и выяснил, какую роль играет возраст в профессии психолога.

В 2013 году ученые с помощью томографии сравнили мозг 18-летнего и 25-летнего человека и обнаружили, что префронтальная кора, которая отвечает за самоконтроль и внимание, у взрослых людей активнее, чем у подростков. Эта область мозга — одна из самых долго развивающихся.

Специалист отметила, что даже если подросток формально занимает позицию взрослого специалиста, он может лишь имитировать профессиональную роль. Но это не заменит зрелости, знаний и навыков.

По мнению эксперта, ситуация с Алисой Тепляковой демонстрирует, что ребенок мог стать заложником амбиций родителей. Они не оставляют места для естественного возрастного развития. А психология предполагает не только освоение теории, но и глубокую работу над собственной личностью.

Психология
Новости холдинга
«Рубикон» показал уничтожение батареи Patriot в Запорожской области
Савельев сообщил о планах открыть пляжи Анапы к 1 июня
«Спартак» перетерпел чемпиона, «Нефтехимик» камбэчит в Омске, а в динамовском дерби уже 2:0. Что произошло в Кубке Гагарина 26 марта
Турнир претендентов пройдет с 28 марта по 16 апреля на Кипре
Литовскому бойцу включили гимн СССР на турнире MMA в Вильнюсе
В Иране заявили о массовой мобилизации на случай наземной операции США
Названа причина, по которой сотрудники все чаще выгорают на работе
Последние новости
26 мар 18:35
В Минздраве назвали репродуктивный возраст мужчин и женщин
26 мар 17:10
Исследование подтвердило существование постигровой депрессии
26 мар 15:45
Врач предупредил об опасности бесконтрольного приема БАДов и витаминов
26 мар 14:00
Названа причина, по которой сотрудники все чаще выгорают на работе
25 мар 12:00
Минздрав назвал окружность живота, при которой мужчинам ставят диагноз «ожирение»