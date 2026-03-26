Названа причина, по которой сотрудники все чаще выгорают на работе

В беседе с NEWS.ru коуч-консультант Анастасия Советникова рассказала о растущей проблеме выгорания и усталости среди россиян на рабочем месте. Эксперт объяснила, что к эмоциональному истощению сотрудников приводят постоянный стресс и отсутствие признания их труда. А хроническая усталость серьезно подрывает продуктивность и вовлеченность всего коллектива.

Советникова уточнила, что при рабочей перегрузке организм задействует все ресурсы, чтобы адаптироваться к сложным условиям. Однако, когда давление не ослабевает и сохраняется на протяжении долгого времени, запасы сил постепенно иссякают. Усугубляет ситуацию и то, что работники нередко не чувствуют поддержки со стороны коллег, — это тоже негативно отражается на их состоянии.

Еще один фактор, усиливающий нагрузку на человека, связан с активным внедрением искусственного интеллекта. Хотя у этой тенденции есть немало плюсов, она меняет характер работы: раньше сотрудники могли ненадолго отвлечься и отдохнуть, выполняя рутинные задачи, а теперь им приходится непрерывно концентрироваться на решении более сложных интеллектуальных вопросов. При этом, как отмечает Советникова, снизить уровень эмоционального истощения помогает внедрение гибкого графика работы.