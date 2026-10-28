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Физический терапевт объяснила, как занятия в воде помогают восстановиться после травм
Тренировки и восстановление

28 октября, 19:00

1 мин.

Физический терапевт объяснила, как занятия в воде помогают восстановиться после травм

Мария Задорожная
Автор
Занятия в воде
Фото monkeybusinessimages, iStock

Акватерапия может помогать восстанавливать подвижность после травм и операций, а также снижать психологический дискомфорт, связанный с возвращением к физическим нагрузкам. Об этом в беседе с «СЭ» рассказала физический терапевт Светлана Лукина.

По словам специалиста, занятия в бассейне по индивидуальной программе позволяют выполнять движения, которые на суше пока вызывают боль или затруднения. Благодаря выталкивающей силе воды уменьшается нагрузка на суставы и позвоночник.

При этом сопротивление воды помогает укреплять мышцы. Интенсивность упражнений можно регулировать, изменяя скорость движений, глубину погружения и используя дополнительное оборудование.

Акватерапию применяют в том числе при восстановлении спортсменов после операций на мениске. В программу могут включать ходьбу в воде, упражнения для улучшения подвижности колена и укрепления мышц бедра.

Однако начинать занятия разрешается только после заживления послеоперационных ран и согласования с лечащим врачом. При этом ограничения после удаления части мениска и его сшивания различаются.

Лукина также отметила положительное влияние акватерапии на психологическое состояние. Постепенное возвращение к движениям, которые ранее вызывали страх или дискомфорт, помогает человеку восстановить уверенность в собственных возможностях.

Таким образом, занятия в воде могут стать частью комплексной реабилитации, но не заменяют индивидуальную программу восстановления и рекомендации врача.

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