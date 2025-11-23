Остеотерапевт назвала нестандартные причины болей в шее

Боль в шее — одна из самых частых жалоб современного человека. Она может быть острой или ноющей, сопровождаться хрустом, головной болью, головокружением и скованностью движений. Но прежде чем хвататься за обезболивающие мази, важно понять ключевой принцип: шея — не изолированный орган, а часть сложной биомеханической системы. Истинная причина боли часто находится далеко от места ее проявления. Эксклюзивно для «СЭ» остеотерапевт и косметолог Людмила Елисавецкая рассказала, с чем может быть связана боль в шее.

По ее словам, боль в шее редко бывает локальной проблемой. Ее источниками могут быть:

Дисфункции черепа. Микронапряжения костей черепа, вызванные старыми травмами, стрессами или неправильным прикусом, через фасциальные связи передаются на оболочки спинного мозга и мышцы шеи.

Нарушения осанки. Перекос таза, сколиоз, разная длина ног заставляют тело искать компенсаторные позы. Шея постоянно перенапрягается, чтобы удержать голову вертикально. Яркий пример — «текстовая шея» от постоянного наклона к гаджетам.

Дисфункции внутренних органов. Напряжение в диафрагме, проблемы с печенью, желудком или легкими через систему связок рефлекторно вызывают мышечный спазм в шейно-воротниковой зоне.

Последствия травм. Даже давно забытые падения, ушибы копчика или хлыстовые травмы оставляют фасциальные натяжения, которые годами «тянут» за собой шею.

Отдельная группа причин связана с нарушением работы мышц:

Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Напряженные жевательные мышцы, бруксизм, неправильный прикус создают мощное напряжение, передающееся на шею.

Неправильное положение языка и дыхание. Если язык лежит на дне рта, а дыхание ротовое, это нарушает биомеханику шейного отдела

Неоптимальный двигательный стереотип. Привычка неправильно двигаться (например, напрягать шею вместо мышц кора при подъеме тяжести).

По словам эксперта, облегчить состояние можно самостоятельно. Для этого необходимо:

Снизить нагрузку. Избегайте длительного пребывания в одной позе. Монитор — на уровне глаз. Сделать легкую растяжку. Плавные наклоны головы без резких движений. Проводить дыхательные практики. Диафрагмальное дыхание лежа (рука на животе поднимается, на груди — неподвижна). Самомассаж. Мягкое разминание трапециевидных мышц от шеи к плечам.

«Обезболивающие и массаж дают временное облегчение. Остеопатический подход ищет и устраняет первопричину. Специалист работает с костями черепа, снимает напряжение с мозговых оболочек, корректирует дисфункции органов и нормализует мышечный тонус. В сочетании с миофункциональной коррекцией это дает стойкий результат, избавляя не только от боли, но и от ее повторного появления», — подытожила Людмила Елисавецкая.