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Сегодня, 14:30

Онколог объяснил, признаком какого вида рака может быть зуд

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Женщина на приеме у врача.
Фото Freepik/freepik

30 августа врач-онколог Андрей Воробьев на портале MedikForum рассказал, что признаком рака поджелудочной железы может быть зуд кожи. «В зависимости от положения раковой опухоли одним из ранних предупреждающих знаков может быть зуд. Зуд, или зуд кожи, описывает кожу, которая ощущается колючей и вызывает непреодолимую потребность ее почесать», — пояснил специалист.

По словам Андрея Воробьева, сигнализировать о раке поджелудочной железы могут и другие признаки. К примеру, желтые белки глаз и кожа (желтуха), потемнение мочи, вздутие, диарея, запор и другие изменения в стуле, необоснованная потеря аппетита или веса, чувство усталости, отсутствие энергии, высокая температура, ощущение жара, дрожи, болевые ощущения в верхней части живота и спине, которые усиливаются во время еды или положения лежа и уменьшаются при наклоне вперед.

Ранее, 23 марта, мы рассказывали, как защитить себя от рака.

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Медицина
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