Онколог перечислил нетипичные симптомы для рака органов ЖКТ

О специфических симптомах новообразований в желудочно-кишечном тракте «Газете.Ru» рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.

По его словам, нарушение прохождения пищи по пищеводу, непроходимость кишечника, желтуха, тошнота и рвота могут указывать на онкологическое заболевание органов ЖКТ.

Самый распространенный симптом, на который чаще всего жалуются пациенты, — это дисфагия, то есть нарушение прохождения еды по пищеводу.

«При раке желудка в зависимости от локализации опухоли появляется тошнота, рвота либо сразу после приема пищи, либо через несколько часов, может возникать боль в желудке», — объяснил онколог.

Как утверждает эксперт, рак толстой кишки сопровождается непроходимостью, интоксикацией и кровотечением. А желтуха может указывать на рак печени.

Кроме того, Пылев назвал нетипичные для онкологии симптомы, так называемый синдром малых признаков.

«Если пациент жалуется на какую-то немотивированную потерю веса, слабость, апатию, отвращение к еде, то это должно насторожить врача. Конечно, эти симптомы неспецифические и могут оказаться просто осенней хандрой, но лучше перестраховаться», — подчеркнул врач.