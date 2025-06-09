Исследование: жидкость для вейпов в 13 тысяч раз слаще сахара

Ученые провели исследование и обнаружили, что в большинстве ароматизированных электронных сигарет используется малоизвестный искусственный подсластитель — неотам. Он в 13 000 раз слаще сахара, и при этом не указан на этикетках. Food and Drug Administration (управление по санитарному надзору США) одобрило его только для использования в пищевых продуктах.

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network, показало, что неотам присутствует в 57 из 73 ароматизированных вейпов, а его среднее содержание почти в пять раз превышает его норму в мятных конфетах.

По данным ученых, все популярные одноразовые электронные сигареты, изготовленные после 2021 года, содержали неотам.

Ученые подчеркнули, что производители электронных сигарет выбрали вещество из-за его термостабильности по сравнению с другими подсластителями. Однако поведение неотама при нагревании и испарении в электронных сигаретах еще не изучено.