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Врач объяснила, с какой дистанции стоит начинать бегать без вреда для здоровья
Здоровье

Сегодня, 18:30

1 мин.

Врач объяснила, с какой дистанции стоит начинать бегать без вреда для здоровья

Кристина Гергис
Автор
Пара атлетов бегает по парку
Фото EmirMemedovski, iStock

Эксклюзивно для «СЭ», врач общей практики Елена Павлова поделилась рекомендациями о том, какую дистанцию стоит выбирать начинающим бегунам, чтобы не навредить здоровью.

Специалист подчеркивает, что новичкам вовсе не обязательно сразу выходить на старт в 5 или 10 км. Хотя сердечно-сосудистая система способна сравнительно быстро адаптироваться к нагрузкам, связки и суставы приспосабливаются куда медленнее. Резкий старт нередко приводит к болям в коленях и может отбить желание продолжать заниматься спортом.

На первых этапах подготовки главная задача — плавно наращивать нагрузку. Оптимальным вариантом будет чередование двух минут легкого бега трусцой и трех минут ходьбы. При этом общая продолжительность занятия не должна превышать 20-25 минут. В первые три-четыре недели важнее следить не за пройденным расстоянием, а за частотой пульса. Он должен оставаться в диапазоне 120-140 ударов в минуту.

Спустя 6-8 недель регулярных тренировок организм обычно готов к тому, чтобы бежать без остановки около 30 минут в комфортном темпе. Именно тогда можно задуматься о преодолении первой символической дистанции в 1,5-2 км. Ее врач считает по-настоящему подходящей для старта.

Забеги на 5 км стоит планировать не раньше чем через полгода систематических занятий. Нагрузка подобрана верно, если бегун ощущает после пробежки приятную усталость, а не полное изнеможение.

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