Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Инфекционист рассказала, как избежать заражения менингитом летом
Здоровье

Сегодня, 17:35

2 мин.

Инфекционист рассказала, как избежать заражения менингитом летом

Мария Маковей
Автор
У девушки кружится голова
Фото bymuratdeniz/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Тюменской области Ольга Рычкова предупреждает, что менингококковая инфекция активизируется именно летом. В зоне риска находятся все: маленькие дети и абсолютно здоровые взрослые.

По словам эксперта, чаще всего погибают из-за менингококковой инфекции пожилые люди и дети от 0 до 5 лет. Причина — неустановившаяся или незрелая иммунная система. Второй пик смертности приходится на подростковый период.

«За счет половых гормонов у подростков происходит перестройка иммунной системы, и они становятся восприимчивы к инфекциям как новорожденные. Наравне с ними имеют высокие шансы заразиться люди с онкозаболеваниями, перенесшие трансплантацию органов и те, кто длительное время получает гормонотерапию», — заявила Рычкова в беседе с 72.ru.

Также медик рассказала и о последствия перенесенного менингита. По ее словам, они могут быть очень серьезными. Это, в частности, изменения со стороны суставов и сердечно-сосудистой системы, неврологические патологии.

Чтобы избежать заражения менингококковой инфекцией, врач посоветовала по возможности избегать большого скопления людей и привиться.

«Сейчас в экстренных случаях от этой инфекции прививают по месту жительства. По желанию можно это сделать за свой счет в частной клинике. Если родители решили для профилактики привить от менингококка своих детей, это говорит об их сознательности и зрелости. Вакцина ставится однократно: иммунитет приобретается на всю жизнь. Исключения составляют дети в возрасте до 1 года: их вакцинируют дважды — чтобы иммунитет сработал правильно. Дозировка препарата в этом случае — вдвое меньше обычного», — подытожила инфекционист.

Что такое ботулизм и&nbsp;как от&nbsp;него защититься. Врач объяснил, что такое ботулизм и как от него защититься
Медицина
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Голкипера ЦСКА сватают в «Атлетико», «Зенит» покупает еще одного россиянина
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
21 июн 16:30
Иппотерапевт перечислила заболевания, при которых помогает терапия лошадьми
20 июн 18:00
Врач дал рекомендации, как защитить свое здоровье во время отпуска
20 июн 12:45
Ученые выяснили, какие ополаскиватели для рта повышают риск рака
20 июн 11:30
Косметологи ответили, помогает ли микротоковый массажер в борьбе с целлюлитом
19 июн 20:00
Ученые выяснили, что люди «совы» чаще страдают психическими расстройствами