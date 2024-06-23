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Косметолог объяснила, можно ли самостоятельно убрать носогубные складки
Здоровье

Сегодня, 17:10

1 мин.

Косметолог объяснила, можно ли самостоятельно убрать носогубные складки

Мария Маковей
Автор
Девушка смотрит в зеркало
Фото Photodjo/istockphoto.com
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Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова считает, что выраженность носогубных морщин и их глубина напрямую зависят от множества факторов: анатомии лица, тонуса мышц, генетики, активности мимики и состояния зубов. Если такие морщины глубоки, они заметно старят лицо.

По словам эксперта, убрать носогубные складки подручными средствами не получится.

«Если такие складки уже появились, то без инъекционной коррекции не обойтись. Одним из действенных методов являются филлеры. Их вводят прямо в область дефекта, препараты восполняют заломы, сглаживая и минимизируя их», — отметила доктор в беседе с АИФ.

Также косметолог порекомендовала использовать нитевой лифтинг. За счет подтяжки нитями щек выравнивается и зона в области носа и губ. Кроме того, можно прибегнуть и к овальной подтяжке лица.

«Остальные варианты, типа использования кубиков льда для тонуса кожи, массажи, маски и многое другое, не помогут», — подытожила специалист.

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