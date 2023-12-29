Иммунолог рассказала, что нельзя делать при простуде

Врач аллерголог-иммунолог Людмила Маховая рассказала «Известиям», как защититься зимой от опасных вирусов и инфекций.

По ее словам, иммунитет — это защитная система организма, которая поддерживает постоянство генетического состава организма. Снижаться или повышаться он не может. Поэтому человеку важно его поддерживать.

«Необходимо своевременно и адекватно лечить острые и хронические заболевания. Комфортный и достаточный сон — это лучший помощник для иммунитета. Чтобы сон был качественным и полноценным, в спальне должно быть темно (в темноте вырабатывается мелатонин — гормон, который способен бороться с усталостью и восстанавливать иммунную систему), а также достаточное количество свежего воздуха», — объяснила Маховая.

Врач посоветовала избегать различных переживаний, так как хронический стресс истощает иммунную систему. Также важно отдыхать, гулять, заниматься фитнесом в спортзале или дома, не забывать о зимних видах спорта, находить время на хобби и общение с близкими людьми. Необходимо научиться получать удовольствие от работы и меньше сидеть за экранами гаджетов.

Кроме того, доктор порекомендовала одеваться по погоде. Не стоит забывать про шапки, шарф, перчатки. Даже десятиминутная прогулка может стать причиной простуды. Желательно отказаться от вредных привычек.

Специалист подчеркнула, что переносить простуду и острые респираторные инфекции нужно без медицинских препаратов, тем более без применения «иммуностимуляторов» с недоказанной эффективностью. Во время ОРВИ лучше оставаться дома и дать время иммунитету справиться с болезнями.