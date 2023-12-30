Ученые обнаружили полезное свойство китайского «небритого» фрукта
Ученые нашли удивительное свойство популярного фрукта, известного как «китайский крыжовник», или киви. Оказывается, он способствует очищению сосудов от вредного холестерина, сообщает журнал Health.
Киви содержит клетчатку и витамин C. Фрукт положительно влияет на ЖКТ и сердечно-сосудистую систему, укрепляет иммунитет, предотвращает развитие рака и катаракты.
Достаточно всего одного-двух киви в день, чтобы полностью восполнить дневную потребность в витамине C. Кроме того, фрукт оказывает положительное воздействие на нервную систему, что помогает предотвратить развитие депрессивных расстройств.
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