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Ученые обнаружили полезное свойство китайского «небритого» фрукта
Здоровье

Сегодня, 16:05

1 мин.

Ученые обнаружили полезное свойство китайского «небритого» фрукта

Мария Маковей
Автор
Ассорти фруктов.
Фото standret/istockphoto.com
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Ученые нашли удивительное свойство популярного фрукта, известного как «китайский крыжовник», или киви. Оказывается, он способствует очищению сосудов от вредного холестерина, сообщает журнал Health.

Киви содержит клетчатку и витамин C. Фрукт положительно влияет на ЖКТ и сердечно-сосудистую систему, укрепляет иммунитет, предотвращает развитие рака и катаракты.

Достаточно всего одного-двух киви в день, чтобы полностью восполнить дневную потребность в витамине C. Кроме того, фрукт оказывает положительное воздействие на нервную систему, что помогает предотвратить развитие депрессивных расстройств.

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