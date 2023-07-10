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Сегодня, 11:35

Гинекологи рассказали, насколько совместимы секс и менопауза

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
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Зрелые мужчина и женщина.
Фото Freepik/lookstudio

Врач акушер-гинеколог клинического центра МГМУ им. Сеченова Кристина Григорьева в беседе с изданием «Газета.Ru» 10 июля рассказала, что средний возраст наступления менопаузы в России — 49-51 год. Отсрочить ее нельзя, поскольку количество фолликул заложено генетически. Как только яйцеклетки заканчиваются, наступает менопауза. «Современные женщины хотят вести активную половую жизнь, однако на фоне угасания функции яичников и других процессов это становится проблематично. У них развивается так называемый климактерический синдром, включающий множество различных симптомов», — пояснила специалист.

Врач гинеколог-эндокринолог Мария Филатова рассказала СЭ, что помимо прочих симптомов у женщин в этот период возникает генитоуринарный менопаузальный синдром (ГУМС, ранее его называли вульвовагинальной атрофией). «Речь идет об изменениях половых губ, клитора, влагалища, уретры и мочевого пузыря, которые возникают у женщин в менопаузе. Как правило, они развиваются позже, чем другие симптомы, такие, например, как приливы. Дефицит эстрогенов приводит к уменьшению притока крови к влагалищу и вульве, что приводит к «увяданию» половых органов, уменьшению выделения вагинальной смазки и сексуальной дисфункции у женщин в менопаузе», — отметила врач. Однако, по ее словам, все эти симптомы, связанные с мочеполовой атрофией и дискомфортом во время секса, прекрасно реагируют на терапию эстрогенами, в частности вагинальную. Назначить ее может лечащий врач акушер-гинеколог.

Ранее, 24 мая, мы рассказывали о симптомах менопаузы и способах борьбы с ними.

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Медицина
Советы и рекомендации
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