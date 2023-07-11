Врач рассказала, что мушки перед глазами могут указывать на поражение сосудов

Врач-невролог клиники академика Ройтберга Галина Чудинская 7 июля в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказала, что мушки перед глазами могут указывать на поражение сосудов (ретинопатия), высокое либо низкое артериальное давление, воспаление сосудистых оболочек (хориодитов), сетчатки глаза (ретинита) или обеих структур сразу (хориоретинита). «Для ретинопатий характеры нарушения зрения временного характера — они обычно проявляются как снижение четкости картинки, появления крупных пятен в поле зрения, мушек перед глазами. При своевременном лечении проявление симптомов снижается. А прогрессирование патологии способно привести к потере зрения», — предупредила специалист.

Профессор, доктор медицинских наук, врач-невролог Ринат Гимранов рассказал СЭ, что сахарный диабет, атеросклероз и другие нарушения кровообращения могут приводить к сужению или расширению сосудов глаза, тромбозу или кровоизлиянию. В результате ощущается потеря или ухудшение зрения, появляются искры, зигзаги и прочие зрительные эффекты. «Не всегда это опасно, но может быть и признаком серьезных заболеваний. Поэтому при неприятных симптомах рекомендуется обратиться к врачу-терапевту, неврологу или офтальмологу для диагностики и лечения», — заключил эксперт.

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