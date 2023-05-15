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15 мая, 14:35

Гастроэнтеролог рассказала о последствиях диет для молодого организма

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Талия с измерительной лентой.
Фото Freepik/freepik

Врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Ирина Шубина рассказала «СЭ», к чему могут привести диеты в молодом возрасте. «Стремление к идеальной фигуре зачастую связано с желанием молодых людей и девушек соответствовать общепринятым «стандартам красоты». В погоне за параметрами моделей с обложек они начинают придерживаться строгих ограничений в питании, которые крайне опасны для здоровья», — пояснила специалист.

По словам Ирины Шубиной, основная опасность диет в молодом возрасте состоит в риске раннего возникновения хронических заболеваний. Это могут быть гастриты, панкреатит, геморрой, заболевания почек, неврологические расстройства. Чтобы их избежать, следует придерживаться принципов рационального питания, соблюдать индивидуальную ежедневную норму калорий, а также белков, жиров и углеводов. «При желании снизить вес или достичь стройной фигуры лучше всего начать заниматься спортом, но также без фанатизма. Для подбора правильной системы питания, которая позволит снизить вес и не создать дефицит питательных веществ в организме, необходимо обратиться к специалисту», — резюмировала гастроэнтеролог.

Ранее мы рассказывали, какие бывают диеты и чем они опасны.

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Диеты
Польза и вред
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