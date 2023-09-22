Гастроэнтеролог назвала основные признаки болезней печени

Врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова перечислила симптомы, которые могут говорить о заболевании печени. По ее словам, на проблемы с этим органом указывают отеки, кожный зуд и синяки.

«Из-за отсутствия нервных окончаний в печени большинство болезней в ней протекает бессимптомно. Тем не менее существуют неочевидные признаки, свидетельствующие о начале патологического процесса в этом органе. К ним относятся пигментация ладоней, появление сосудистых звездочек, частые носовые кровотечения, потерю веса или, наоборот, ожирение», — приводит слова специалиста «Известия».

Кроме того, врач к симптомам заболевания печени относит кожный зуд, частые синяки, отеки с сонливостью, повышенная утомляемость, тошнотой и снижение аппетита. Насторожить должны пожелтение кожи и белковых оболочек глаз и появлении горечи во рту.

Ранее врач заявила, что бесконтрольный прием витаминов вредит здоровью печени.