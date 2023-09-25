Врач посоветовал водителям не использовать таблетки от укачивания

Лор Владимир Зайцев объяснил, почему водителям нельзя употреблять препараты от укачивания. По его словам, имеется риск заснуть за рулем.

«Если человека начинает укачивать, ему нужен кислород. Остановитесь и подышите свежим воздухом. Если возможности остановиться нет, надо смотреть вдаль и равномерно дышать. Вдыхайте носом и выдыхайте ртом», — приводит слова специалиста Радио Sputnik.

Врач отмечает, что когда кислород насытит головной мозг, тогда состояние тошноты начнет проходить.

Ранее терапевт рассказала, как избавиться от укачивания.