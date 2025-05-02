Стиль жизни
Физиотерапевт назвал позу для сна, которая облегчает боль в спине и шее
2 мая, 19:15

Физиотерапевт назвал позу для сна, которая облегчает боль в спине и шее

Мария Задорожная
Девушка спит
Фото fizkes, iStock

Физиотерапевт Джордан Дехара в беседе с изданием Daily Mirror назвал позу, которая облегчает боль в спине и шее.

По его словам, при неприятных ощущениях в позвоночнике нужно лечь в позу эмбриона и положить между ног подушку. Такое положение уменьшит нагрузку на поясничный отдел и бедра. Также можно лечь на спину, а подушку положить под колени.

Однако эксперт подчеркнул, что в позе эмбриона нужно обязательно использовать подушку и не спать на животе. Иначе увеличивается риск смещения позвонков, увеличивается давление на поясницу и шею, что только усугубит болевой синдром.

Как отметил врач, сон на животе не только вредит суставам и нервам, но и приводит к появлению хронической боли. Кроме того, в такой позе оказывается дополнительная нагрузка на легкие.

