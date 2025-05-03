Ученые впервые вырастили зубы в лаборатории

Ученые из Школы стоматологии Университета Тафтса научились выращивать зубы, говорится в журнале Stem Cells Translational Medicine (SCTM).

Исследователи вырастили у свиней структуры, подобные зубам, с помощью комбинации клеток человека и животного. Они собрали клетки пульпы из удаленных человеческих зубов и соединили их с эпителиальными клетками из еще не выросших свиных зубов. Затем переместили клетки в специальный каркас, а после имплантировали все в челюсти взрослых свиней.

Через несколько месяцев ученые обнаружили, что разработанные искусственно зубы развивались так же, как и естественные. Хотя эксперимент завершили еще до момента их прорезывания.

«Мы смогли вырастить прекрасные маленькие зубы, которые выглядят как натуральные человеческие», — отметили ученые.

В будущем исследователи планируют найти варианты вырастить новые зубы прямо в челюсти человека, но уже без выращивания клеток в лаборатории.