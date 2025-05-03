Стиль жизни
Ученые впервые вырастили зубы в лаборатории
Здоровье

3 мая, 19:25

1 мин.

Ученые впервые вырастили зубы в лаборатории

Мария Задорожная
Автор
Женщина держит макет зуба
Фото Ivan-balvan, iStock

Ученые из Школы стоматологии Университета Тафтса научились выращивать зубы, говорится в журнале Stem Cells Translational Medicine (SCTM).

Исследователи вырастили у свиней структуры, подобные зубам, с помощью комбинации клеток человека и животного. Они собрали клетки пульпы из удаленных человеческих зубов и соединили их с эпителиальными клетками из еще не выросших свиных зубов. Затем переместили клетки в специальный каркас, а после имплантировали все в челюсти взрослых свиней.

Через несколько месяцев ученые обнаружили, что разработанные искусственно зубы развивались так же, как и естественные. Хотя эксперимент завершили еще до момента их прорезывания.

«Мы смогли вырастить прекрасные маленькие зубы, которые выглядят как натуральные человеческие», — отметили ученые.

В будущем исследователи планируют найти варианты вырастить новые зубы прямо в челюсти человека, но уже без выращивания клеток в лаборатории.

  • Valery Grigoryev

    Ну, глядишь, боксёрам и хоккеистам по окончании карьеры пригодится. Сначала они выбивают друг другу зубы, чтобы заработать денег, а потом тратят их на восстановление потерянного.

    03.05.2025

  • Berkut-7

    Это скорее всего будет вызывать рак во рту , человек это набор запрограмированных функций на уровне днк , и там явно нету программы чтобы у человека во рту росло третье поколение зубов , а это значит что вмешательство в этот процесс искусственно , приведёт к тому, что человек запустит неконтролируемый процесс деления и формированяи клеток во рту , и скорее всего наш организм просто не поймёт что происходит и вряд ли будет понимать этот процесс , а значит не будет знать когда останавливать процесс деления клеток или что-то в этом роде, что и будет вызывать рак у людей ...одно дело вставить имплант и совсем другое вырастить зубы в самом человеке.

    03.05.2025

  • Vadim A

    Крутяк

    03.05.2025

  • imperiasporta

    Это статейка для чего и для кого здесь? !!! Может для хоккеистов которые без зубов ?

    03.05.2025

  • 55555....

    На хр..е.на зубы,если конец устал к 60ти??Думайте,что растить!!!))

    03.05.2025

