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Сегодня, 15:20

Эксперты рассказали о причинах отеков

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Ноги с отеками.
Фото Freepik/freepik

13 августа врач-нефролог, заведующий отделением диализа Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Н.И.Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук Александр Румянцев в беседе с изданием «АиФ» назвал главные признаки проблем с почками. Это могут быть жажда, отсутствие желания ходить в туалет, боль в животе и нижней его части, симптомы интоксикации (лихорадка, потеря аппетита, обезвоживание, рвота) и отеки.

Академик, почетный профессор государственной медицины Китая Александр Савелов-Дерябин и главный врач Юлия Абрамова, рассказали СЭ, что отеки преимущественно возникают из-за большого количества солей и сахара, которые задерживают много влаги. Причиной может быть также употребление спиртных напитков. «Существует миф, что отеки провоцируют только соления. Но сахар и стрессы также притягивает воду и ведут к отечности. В группе риска люди с депрессией, со стоячим и сидячим образом жизни — парикмахеры, продавцы, контролеры, кто целый день на ногах», — пояснили специалисты.

Как подчеркнули Александр Савелов-Дерябин и Юлия Абрамова, просто перестать есть соленое или сладкое еще не означает, что отеки пройдут. «Важно найти первопричину, а для этого — сдать микроэлементный анализ по волосам и ногтям и увидеть, каких веществ в организме избыток, а каких совсем мало, и только после этого корректировать питание. Подходить нужно системно, вплоть до таких личных моментов, как интимная жизнь. Поскольку застой в органах малого таза тоже может быть предвестником не только отеков, но и других сопутствующих осложнений», — заключили эксперты.

Ранее, 22 апреля, мы рассказывали, какие анализы нужно сдать, если вы постоянно отекаете.

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