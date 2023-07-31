Эксперты рассказали, кому нельзя делать лазерную эпиляцию

Основатель сети клиник лазерной эпиляции Кира Долгова 30 июля в беседе с изданием «Газета.Ру» рассказала, что лазерная эпиляция противопоказана людям с инфекционными заболеваниями кожи и тромбофлебитом, тем, кто принимает антикоагулянты, при эпилепсии, онкологии, гипертермии, вирусе герпеса в стадии обострения и других болезнях.

«Не имеет смысла делать лазерную эпиляцию беременным женщинам и в первые месяцы периода лактации, а также подросткам — и у тех, и у других очень нестабильный гормональный фон. Результат после сеанса может оказаться отложенным или же будет минимальным», — пояснила специалист.

Врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова рассказала СЭ, что лазерная эпиляция может быть довольно эффективным методом удаления волос. «В этой процедуре используется лазерный луч для уничтожения волосяного фолликула, что в результате приводит к замедлению роста волос. Стоит он недешево и может потребовать нескольких сеансов для достижения желаемого результата. В любом случае, выбор метода зависит от ваших личных предпочтений и физических характеристик», — резюмировала эксперт.

Ранее, 11 марта, мы рассказывали, может ли лазерная эпиляция стать причиной рака.