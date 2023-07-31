Врач рассказал, можно ли без диет и тренировок поддерживать стройность, как у Ирины Хакамады

31 июля в издании «Газета.Ру» рассказали о том, как Ирина Хакамада поддерживает стройность. В этом экс-политику и коучу помогает одноразовое питание, то есть один раз в сутки, уже много лет. «Я не лишаю себя легкого завтрака. Утром ем смузи и пью кофе. Да, это углевод, но он дает позитивные флюиды и легкую сытость. И дальше аппетит исчезает, потому что организм только просыпается. А где-то к двум часам дня вы захотите есть сильно. И в обед надо дать организму все, что он хочет», — пояснила она.

Также Ирина Хакамада призналась, что бывает и вечером, часов в девять, ей хочется сладенького. «Я ем. Могу съесть две конфеты, а вазочку с ними ставлю специально далеко, чтобы за ними ходить и не съесть больше», — поделилась коуч. По ее словам, ужин всегда добавляет ей лишних килограммов, поэтому она и решила отказаться от позднего приема пищи. Также Ирина Хакамада занимается спортом, много ходит, плавает, практикует разные физические активности, постоянно совершенствует себя, а эталоном считает балерину Галину Уланову.

Врач-косметолог, дерматовенеролог, клинический тренер компании BTL Кирилл Бурмистров рассказал СЭ, что есть способы, которые помогают поддерживать фигуру без жестких диет и изнуряющих тренировок. Это различные инновационные аппаратные технологии коррекции — они подходят тем, у кого нет времени на активные занятия спортом.

«К таким технологиям можно отнести радиоволновую терапию (RF) в сочетании с ультразвуком или высокоинтенсивным магнитным полем (технология HIFEM+). Сочетание тепловой и механической энергий позволяет активно бороться с целлюлитом, уменьшает объем жировой ткани, повышает эластичность кожи, восстанавливает локальный кровоток в зоне воздействия, а также ускоряет выведение продуктов метаболизма из организма. Есть процедуры, одновременно уменьшающие объем подкожного жира и способствующие мышечному росту, например EMSCULPT NEO», — пояснил эксперт.

Как рассказал Кирилл Бурмистров, радиочастоты разогревают мышцы до нужной температуры, подготавливая их к сокращениям (как при разминке перед тренировкой), одновременно с этим запускается процесс гибели жировых клеток. «HIFEM+ заставляет мышечные волокна сокращаться гораздо интенсивнее, чем во время обычной тренировки в спортзале. Подобное сочетание эффектов позволяют мужчинам и женщинам не просто быть в тонусе и иметь хорошую фигуру, но также и оздоравливать свое тело», — заключил специалист.

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