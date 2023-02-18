Эксперт рассказала, как избавиться от заусенцев на руках

Мастер ногтевого сервиса Екатерина Кубрина специально для «СЭ» рассказала, что основная причина появления заусенцев на руках — неправильный уход. Отказ от использования кремов и масел для кутикулы, частое применение моющих средств без перчаток и, как следствие, обезвоживание кожи, привычка грызть ногти и кожу вокруг них, неправильная техника маникюра — все это может спровоцировать заусенцы. «С точки зрения здоровья, заусенцы могут сигнализировать о различных заболеваниях, нарушении водного баланса в организме и быть реакцией на лекарства, БАДы или витамины, а также на нехватку последних», — пояснила Екатерина Кубрина и предупредила, что если у человека есть заболевания, то лечение или диету назначает только врач.

Чтобы избежать появления заусенцев, при контакте с моющими средствами пользуйтесь перчатками и забудьте о привычке грызть ногти. Улучшить состояние кожи рук Екатерина Кубрина порекомендовала с помощью профессиональных увлажняющих масел для кутикулы, увлажняющего крема с витамином Е, мочевиной (не больше 10%), пантенолом, ланолином и маслами. Хорошо помогает парафинотерапия — процедура прекрасно «запечатывает» эпидермис и удерживает влагу.

Также Екатерина Кубрина посоветовала обратить внимание на тип маникюра. «Правильно подобранный и выполненный вид маникюра — классический обрезной, препаратный и комбинированный. В зависимости от умений мастера и индивидуальных особенностей клиента усилить появление заусенцев может аппаратный маникюр», — резюмировала специалист.

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