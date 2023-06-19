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Сегодня, 06:35

Дерматолог предупредила о косметике, которая может нанести вред коже

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушка с раздражение на коже.
Фото Freepik/freepik

На портале «Городовой» рассказали о косметике, которая может нанести вред коже. По словам врача-косметолога, дерматолога, трихолога Татьяны Вербицкой, пользоваться поддельными дешевыми косметическими средствами, которые в обилие представлены на маркет-плейсах, опасно. Низкие цены должны насторожить — они могут говорить о нарушении технологии изготовления и некачественном сырье. Как отметила дерматолог, такая косметика способна приводить к ожогам, аллергическим реакциям и другим проблемам с кожей.

Чтобы случайно не приобрести подделку вместо качественной косметики, Татьяна Вербицкая порекомендовала покупать ее у проверенных производителей. «У нас бывает и качественная дешевая косметика. Нужно выбирать проверенные фирмы, покупать в проверенных магазинах. Недорогие и эффективные продукты часто поступают в крупные сетевые торговые точки», — резюмировала эксперт.

Ранее мы рассказывали, почему не стоит пользоваться дешевым парфюмом и подделками.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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