Нутрициолог рассказала, чем опасно быстрое похудение

Нутрициолог Екатерина Стасюк в эксклюзивном разговоре с «СЭ» объяснила, что диеты с большим дефицитом калорий и исключением из рациона питательных веществ приводят к снижению иммунитета. Это делает наш организм более уязвимым для различных инфекций: ОРВИ, гриппа, коронавируса.

«При таких диетах резко снижается количество витаминов и минералов. Организм испытывает стресс, повышается концентрация кортизола — гормона, который подавляет естественные воспалительные реакции на вирусы и бактерии», — сказала эксперт.

Кроме того, поклонники экспресс-диет сталкиваются с проблемами репродуктивной системы. У женщин нарушается менструальный цикл.

«Быстрая потеря веса наносит удар и по нервной системе. Любая экстремальная диета приводит к дисбалансу некоторых гормонов: серотонина, дофамина, окситоцина, кортизола и лептина. Из-за этого у человека появляются частые перепады настроения, он становится нервным и раздражительным», — добавила нутрициолог.

Также экстремальное снижение веса при многих диетах происходит за счет выведения жидкости из организма. Из-за чего возникают головные боли, повышенная утомляемость, обезвоживание и гибнут нервные клетки. Также нехватка воды приводит к отечности, ткани теряют упругость, кожа становится сухой, а ногти ломкими.

«Нельзя использовать слабительные и мочегонные средства, например, магнезию. Такие методы снижения веса — признак расстройства пищевого поведения. Потребуется помощь специалистов», — заключила Стасюк.