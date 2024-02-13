Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Чем опасно быстрое похудение: последствия для здоровья
Здоровье

13 февраля, 19:05

1 мин.

Нутрициолог рассказала, чем опасно быстрое похудение

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Будильник и столовые приборы на розовой тарелке.
Фото towfiqu ahamed/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Нутрициолог Екатерина Стасюк в эксклюзивном разговоре с «СЭ» объяснила, что диеты с большим дефицитом калорий и исключением из рациона питательных веществ приводят к снижению иммунитета. Это делает наш организм более уязвимым для различных инфекций: ОРВИ, гриппа, коронавируса.

«При таких диетах резко снижается количество витаминов и минералов. Организм испытывает стресс, повышается концентрация кортизола — гормона, который подавляет естественные воспалительные реакции на вирусы и бактерии», — сказала эксперт.

Кроме того, поклонники экспресс-диет сталкиваются с проблемами репродуктивной системы. У женщин нарушается менструальный цикл.

«Быстрая потеря веса наносит удар и по нервной системе. Любая экстремальная диета приводит к дисбалансу некоторых гормонов: серотонина, дофамина, окситоцина, кортизола и лептина. Из-за этого у человека появляются частые перепады настроения, он становится нервным и раздражительным», — добавила нутрициолог.

Также экстремальное снижение веса при многих диетах происходит за счет выведения жидкости из организма. Из-за чего возникают головные боли, повышенная утомляемость, обезвоживание и гибнут нервные клетки. Также нехватка воды приводит к отечности, ткани теряют упругость, кожа становится сухой, а ногти ломкими.

«Нельзя использовать слабительные и мочегонные средства, например, магнезию. Такие методы снижения веса — признак расстройства пищевого поведения. Потребуется помощь специалистов», — заключила Стасюк.

Диета при заболевании почек. Диета при заболевании почек: советы врача
Диеты
Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Ле Пен осудила заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину
В Омске третьеклассник разбился насмерть после падения в лестничный проем
Житель Белгорода выбросил студентку из Нигерии с седьмого этажа
Школу в Санкт-Петербурге перевели на дистанционное обучение из-за кори
dasdsadada
Читайте далее
Диетолог рассказала, как размер порции влияет на чувство усталости
Следующий материал
Диетолог рассказала, как размер порции влияет на чувство усталости
Последние новости
26 фев 21:00
Психолог объяснила, почему возникает наркотическая зависимость
26 фев 12:45
В России сократилось число граждан с вредными привычками
25 фев 20:00
Эндокринолог назвала причины появления целлюлита
25 фев 17:10
Ученые нашли связь между красным вином и развитием рака
24 фев 20:00
Онколог назвал признаки рака желудка, которые можно заметить во время еды
dasdsadada