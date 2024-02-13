Диетолог рассказала, как размер порции влияет на чувство усталости

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Диетолог, эндокринолог Алена Барредо считает, что ощущение бодрости зависит от объема пищи. По ее словам, когда человек ест много и быстро, организм не успевает выработать лептин — гормон насыщения. Поэтому возникает желание поспать.

Чтобы избежать переедания, эксперт советует есть через определенные промежутки времени, например, 3,5-4 часа, пишет «СЭ».

«Со временем вы научитесь на интуитивном уровне контролировать степень насыщения», — добавила диетолог.