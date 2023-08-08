Японская диета: плюсы и минусы

Миниатюрные японки всегда славились своей стройностью до зрелых лет. Речь не только о гейшах, которых обязывало выглядеть определенным образом призвание, но и об обычных женщинах.

Сегодня вопрос стройности продолжает быть актуальным как для азиатских женщин, так и для европейских. Последние оказались не против воспользоваться секретами своих соратниц из Страны восходящего солнца, в частности японской диетой.

Суть японской диеты

Японская диета относится к низкоуглеводным. В ежедневном рационе довольно мало калорий — всего 600-800 ккал в сутки. Идеальная продолжительность для нее — две недели (хотя встречаются варианты и на 7, 10, 13 дней). За это время организм успеет адаптироваться к новому режиму питания, начав избавляться от запасов воды и жира. При этом он не сможет привыкнуть настолько, чтобы перестать худеть.

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Основные принципы японской диеты

Японская диета подразумевает, что в рационе нужно:

увеличить количество белков;

ограничить жиры и углеводы.

В японской диете есть список разрешенных и запрещенных продуктов. Их нельзя дополнять или изменять по своему усмотрению, поскольку может измениться суточная калорийность рациона.

Список разрешенных продуктов

К разрешенным продуктам японской диеты относятся:

морская рыба;

куриное филе;

говядина;

яйца;

нежирный сыр;

кефир с низким процентом жирности (японцы заменяют его йогуртом);

оливковое масло первого холодного отжима.

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На японской диете можно есть овощи, такие как белокочанная капуста, свежая морковь, огурцы, томаты и прочее, а также фрукты (кроме винограда и бананов). Но не стоит забывать об умеренности.

Из напитков можно кофе и зеленый чай.

Список запрещенных продуктов

Отказаться придется от ряда продуктов. Придется забыть о:

соли;

сахаре;

копченостях;

хлебе;

бананах;

винограде.

Не стоит забывать, что на любой диете нельзя употреблять алкоголь.

Меню японской диеты на 7 дней

День 1

на завтрак стакан теплой воды натощак, спустя 15-20 минут кофе без сахара;

на обед отварная капуста, два вареных яйца, стакан томатного сока;

на ужин отварная или жареная рыба (200 г).

День 2

на завтрак стакан теплой воды натощак, спустя 15-20 минут кофе без сахара с кусочком ржаного хлеба;

на обед отварная капуста, заправленная оливковым маслом, отварная или жареная рыба (200 г);

на ужин отварная говядина (100 г) и стакан кефира.

День 3

на завтрак стакан теплой воды натощак, спустя 15-20 минут кофе без сахара с кусочком ржаного хлеба;

на обед кабачок или баклажан, обжаренный на масле;

на ужин сырая капуста с оливковым маслом, отварная говядина (200 г), два вареных яйца.

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День 4

на завтрак стакан теплой воды натощак, спустя 15-20 минут салат из тертой моркови, заправленный лимонным соком;

на обед отварная или жареная рыба (200 г), стакан томатного сока;

на ужин фрукты (200 г).

День 5

на завтрак стакан теплой воды натощак, спустя 15-20 минут салат из тертой моркови, заправленный лимонным соком;

на обед отварная или жареная рыба (200 г), стакан томатного сока;

на ужин фрукты (200 г).

День 6

на завтрак стакан теплой воды натощак, спустя 15-20 минут кофе без сахара;

на обед отварная куриная грудка (500 г), салат из капусты и моркови, заправленный оливковым маслом;

на ужин морковь и два отварных яйца.

День 7

на завтрак стакан теплой воды натощак, спустя 15-20 минут зеленый чай без сахара;

на обед отварная говядина (200 г);

на ужин фрукты (200 г).

Меню японской диеты на 14 дней

День 8

на завтрак стакан теплой воды натощак, спустя 15-20 минут кофе без сахара;

на обед отварная куриная грудка (500 г), салат из капусты и моркови, заправленный оливковым маслом;

на ужин морковь и два отварных яйца.

День 9

на завтрак стакан теплой воды натощак, спустя 15-20 минут салат из тертой моркови, заправленный лимонным соком;

на обед отварная или жареная рыба (200 г), стакан томатного сока;

на ужин фрукты (200 г).

Фото Freepik

День 10

на завтрак стакан теплой воды натощак, спустя 15-20 минут кофе без сахара;

на обед салат из тертой моркови, заправленный оливковым маслом, сыр (50 г), отварное яйцо;

на ужин фрукты (200 г).

День 11

на завтрак стакан теплой воды натощак, спустя 15-20 минут кофе без сахара с кусочком ржаного хлеба;

на обед кабачок или баклажан, обжаренный на масле;

на ужин сырая капуста с оливковым маслом, отварная говядина (200 г), два вареных яйца.

День 12

на завтрак стакан теплой воды натощак, спустя 15-20 минут кофе без сахара;

на обед отварная или жареная рыба, салат из свежей капусты с оливковым маслом;

на ужин отварная говядина (200 г), стакан кефира.

День 13

на завтрак стакан теплой воды натощак, спустя 15-20 минут кофе без сахара;

на обед салат из капусты, заправленный лимонным соком, два яйца, стакан томатного сока;

на ужин отварная или жареная рыба.

Фото Freepik/jcomp

День 14

на завтрак стакан теплой воды натощак, спустя 15-20 минут кофе без сахара;

на обед салат из капусты, заправленный лимонным соком, отварная или жареная рыба (200 г);

на ужин отварная говядина (200 г), стакан кефира.

Плюсы японской диеты

К достоинствам этой диеты можно отнести:

эффективность в короткие сроки;

простое меню;

отсутствие необходимости тратить время на высчитывание калорий;

доступные продукты и экономия.

Минусы японской диеты

Как ни крути, в японской диете есть и минусы. Главный из них, пожалуй, в том, что несбалансированный рацион с крайне низкой калорийностью может привести к:

физиологическому дискомфорту (чувству усталости, головным болям, головокружению, бессоннице и так далее);

постоянному чувству голода и возможным срывам;

дефицитам питательных веществ (витаминов, минералов);

ухудшению состояния волос, ногтей, кожи;

потере мышечной массы из-за голода и состояния стресса, которые приводят к усиленной выработке гормона стресса — кортизола.

Риски и противопоказания

Перед тем как вы решите применить японскую диету, лучше обсудить эту идею с диетологом или лечащим врачом-терапевтом. Если ваше здоровье позволит, можно попробовать этот эксперимент. Но, возможно, специалист предложит вам более щадящие и рациональные варианты.

Точно не стоит прибегать к японской диете при хронических заболеваниях, к примеру, таких как повышенная кислотность или язва желудка и двенадцатиперстной кишки, анемия и прочие.

Недопустима японская диета в период беременности и грудного вскармливания, в пожилом и подростковом возрасте.

Результаты

Японская диета призвана обеспечить большую потерю веса в короткие сроки. При правильном выходе из нее достигнутый вес должен сохраниться (в теории) надолго. Так ли это на самом деле?

Чтобы не быть голословными, обратились к реальным отзывам тех, кто испробовал японскую диету на себе.

«В 2012 году я родила второго ребенка и через восемь месяцев решила снова сесть на японскую диету, так как вес был 52,5 кг. Опять же диеты придерживалась строго (грудью я уже не кормила) и килограммы начали таять. Первоначальный вес — 52,5 кг. Финал — 49,0 кг. Итого я скинула 3,5 кг. Радости не было предела, я ожидала, что вес и дальше будет снижаться, но увы... Через два месяца я весила уже 53,5 кг».

«Да, скинула, да, хорошо, ушло минус 6 кг за две недели (начальный вес небольшой). Первые четыре дня умирала от голода, потом привыкла. Скулы сводило, кишечник встал, немножко отекла. По прошествии двух недель хороший отвес и шикарный минус на бедрах — 4 см. Но! Вернувшись к нормальному питанию без зажоров, вернулось через месяц все и с плюсом, а дальше вес начал расти. Так как эта диета была не первая и не последняя в моем списке, после них я три года приходила в форму пытаясь восстановить метаболизм, желудок и кишечник. Мой совет не рискуйте своим здоровьем!»

«Могу сказать, что диета хорошая! Отсидела на ней 14 дней — скинула 6 кг. Со здоровьем все в порядке! Женские дни на месте! Сбоев в организме не произошло. Плюс к диете принимала комплекс витаминчиков, но лучше проконсультироваться у врача. Советую тем, кто хочет избавиться от лишних 5-10 кг.»

«Всем привет! Я два раза сидела на «японке» по 14 дней! Эффект, конечно, классный! Первый раз скинула 7 кг, за второй раз скинула 5 кг. Вес держался около четырех месяцев и потом снова пошел вверх!»

«Давно хотела попробовать эту диету, но мне нельзя кофе. Когда нашла эту диету с использованием вместо кофе японского зеленого чая, решила попробовать. Первый раз скинула 5 кг, потом еще раз, в итоге 10 кг и, что интересно, теперь ем все подряд, в весе не прибавляю.»

Как правильно выйти из диеты

Японская диета — крайне жесткая. Нельзя две недели питаться на 800 ккал в сутки и резко на пятнадцатый день начать есть все, что захочется. Есть можно все, но не стоит накидываться на еду, стараясь восполнить все, что не было съедено за эти пару недель.

Популярные вопросы

Как и любая диета, японская имеет свои нюансы. И перед тем как ее начать, хочется знать — стоят ли старания результатов. Отвечаем на наиболее популярные вопросы.

Сколько можно потерять на японской диете?

Японская диета в некоторых случаях может давать довольно неплохие результаты. Минимум, который уходит за две недели, — 3,5-5 кг. Но некоторые худеют и на 10-12 кг. Многое зависит от состояния организма, строгости соблюдения диеты и изначального веса.

Фото Freepik/kamranaydinov

Другой, не менее важный вопрос — как долго продержится новый вес? На этот счет также спорные ответы: одни остаются стройными спустя продолжительное время, при этом никаких особых правил питания не придерживаются, другие же моментально набирают вес и в придачу еще несколько лишних килограммов.

Можно ли менять продукты?

Менять продукты в меню диеты нельзя. В противном случае ожидать каких-то впечатляющих результатов не стоит.

Можно ли пить чай при японской диете?

Умеренное потребление зеленого чая без сахара и прочих подсластителей допустимо.

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