Как приготовить полезные булочки синнабон? Пошаговый рецепт
Знаменитые булочки с корицей завоевали сердца (и желудки) многих. Но если частенько злоупотреблять такими сладостями, парой лишних кило не отделаться — среди неприятных последствий и проблемы с кожей, и сахарная зависимость, и даже диабет.
Но что делать, если совсем отказаться от сладкого не получается? Для начала можно заменить привычные десерты на более полезные альтернативы. Вместе с нутрициологом Лидией Квашниной подготовили рецепт домашних булочек синнабон. По вкусу они напоминают оригинальную выпечку, зато вредных ингредиентов в них значительно меньше.
Как сделать булочки синнабон полезнее
Для начала стоит уменьшить в рецепте количество сахара, сократив до 50 г в общей сложности (тесто, начинка и крем), и заменить его на кокосовый. Это не убережет от лишних калорий и фруктозы, но уменьшит количество рафинированных продуктов в рационе. Сливочное масло нужно заменить на кокосовое. Вместо пшеничной муки высшего сорта используйте цельнозерновую, можно смешать ее с овсяной или мукой из зеленой гречки, отрубями. Это снизит калорийность и увеличит количество клетчатки.
Что касается крема, его лучше сделать из творожного сыра, смешав с темным шоколадом. Если не боитесь экспериментировать, можно в тесто добавить тыквенное пюре или тертую морковь, цуккини, что добавит клетчатки в состав и снизит гликемическую нагрузку.
Как приготовить полезные булочки синнабон
Ингредиенты
Для теста:
- яйцо куриное — 1 шт.;
- кокосовый сахар — 30 г;
- творог в брикете — 150 г;
- мука цельнозерновая пшеничная — 90 г;
- мука овсяная или мука из зеленой гречки — 90 г;
- разрыхлитель — 5 г;
- соль — щепотка.
Для начинки:
- кокосовое масло — 20 г;
- корица — 2 ст. л.;
- кокосовый сахар — 10 г.
Для крема:
- творожный сыр или рикотта — 50 г;
- кокосовое масло — 10 г;
- кокосовый сахар — 10 г.
Приготовление
1. В миску разбить яйцо, добавить сахар, соль и взбить.
2. Добавить творог, смешать до однородной консистенции.
3. Всыпать просеянную муку и замесить тесто. Положить в холодильник на 15 минут.
4. После на силиконовом коврике раскатать из теста пласт толщиной примерно 3 мм (должно получиться около 25х25 см).
5. Равномерно смазать пласт кокосовым маслом, посыпать смесью сахара и корицы, распределяя по всей поверхности.
6. Свернуть тесто в рулет, нарезать на равные части (по 4-5 см).
7. Выложить булочки в форму, оставляя между ними расстояние.
8. Поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
9. Для крема смешать сыр с сахаром, добавить жидкое кокосовое масло. Взбить миксером до однородной консистенции
10. Достать булочки из духовки и смазать кремом. Готово!
А вообще мой совет — постепенно снижать пристрастие к сладкому вкусу и включать в рацион меньше сладких блюд. Я бы сделала начинку с творогом, корицей и ягодами (например, черникой или малиной, вишней), а крем — из горького шоколада с кокосовым молоком.
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