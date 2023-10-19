Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 18:00

Врач рассказала, какие овощи и фрукты есть в ноябре

Мария Маковей
Автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генетик и нутрициолог Светлана Перес считает, что выросшие и собранные в период созревания фрукты и овощи, сохраняют максимальное количество витаминов, микроэлементов и питательных веществ. Об это она рассказала в беседе с «СЭ».

По словам эксперта, осенью в рационе должны быть овощи и фрукты, которые созревают именно в осенние месяцы. Из овощей — это тыква, свекла, брокколи, пастернак, красный перец; из фруктов: груша, брусника, айва, хурма, яблоки, слива, черноплодная рябина и другие.

«Если в сыром виде овощи вам не нравятся, можно их приготовить. Но важно сделать это максимально щадящими способами: на пару, при низкой температуре, без лишнего масла и с добавлением специй», — советует нутрициолог.

Светлана рекомендует присмотреться и к ферментированным продуктам: квашеной капусте и овощам, моченым яблокам, молочной продукции.

С наступлением осени каждому человеку важно правильно питаться, читайте в материале «СЭ», какие продукты есть осенью, чтобы не заболеть.

0
Читайте также
Двойное убийство в семье Стаса Намина: что известно
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
Поражение омичей на бывшей арене
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин ни разу не бросил в матче с «Калгари»
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Мирошниченко против Воронкова / Последствия выходки Хохлачева
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Воронков подрался в первом матче
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперт поделилась правилами питания для женщин в менопаузу
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости