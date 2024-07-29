Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
В России свыше 30 человек отравились бутилированной водой
Питание и еда

Сегодня, 14:35

1 мин.

В России свыше 30 человек отравились бутилированной водой

Мария Задорожная
Автор
Вода в бутылке
Фото sergeyryzhov/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В Свердловской области более 30 человек отравились бутилированной водой марки Olavoda. Как сообщает Telegram-канал Mash, у пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию.

Вода Olavoda продается во многих крупных сетевых супермаркетах по всей стране. Как выяснил портал, стоимость бутылки начинается от 25 рублей.

Сейчас производство воды в поселке Первомайский закрыли на 30 дней. Как утверждается в публикации, продукция производилась в антисанитарных условиях: сотрудники не мыли руки, так как на предприятии не оборудованы умывальники, пользовались только антисептиком. Кроме того, в помещении обитало много грызунов и насекомых. Ко всему прочему у Olavoda отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность продукта.

90% бутилированной воды льют из-под крана. «МК»: 90 процентов бутилированной воды льют из-под крана
Польза и вред
2
0
Новости холдинга
Водитель выехавшего на рельсы «КамАЗа» грубо нарушил ПДД
Барко восхитил всех. Что произошло после победы «Спартака» над «Химками»
Дело возбуждено по факту схода с рельс пассажирского поезда под Волгоградом
В Кремле переадресовали вопрос об аварии на Беломорканале властям региона

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
28 июл 19:25
Диетолог объяснил, почему шалфей и мята опасны для здоровья
27 июл 15:35
Диетолог объяснила, как вписать картофель по-деревенски в рацион
26 июл 19:05
Нутрициолог поделилась рецептом полезного салата из свеклы и огурцов
23 июл 17:10
Шеф-повар рассказал, как выбрать консервированного тунца для салата
23 июл 14:00
«МК»: 90 процентов бутилированной воды льют из-под крана