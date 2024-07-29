В России свыше 30 человек отравились бутилированной водой

В Свердловской области более 30 человек отравились бутилированной водой марки Olavoda. Как сообщает Telegram-канал Mash, у пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию.

Вода Olavoda продается во многих крупных сетевых супермаркетах по всей стране. Как выяснил портал, стоимость бутылки начинается от 25 рублей.

Сейчас производство воды в поселке Первомайский закрыли на 30 дней. Как утверждается в публикации, продукция производилась в антисанитарных условиях: сотрудники не мыли руки, так как на предприятии не оборудованы умывальники, пользовались только антисептиком. Кроме того, в помещении обитало много грызунов и насекомых. Ко всему прочему у Olavoda отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность продукта.